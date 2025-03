(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: uma aura benéfica será razão de otimismo para lidar com divergência ou pequeno problema do cotidiano. Interesses: você será beneficiado por um quadro que trará novas opções para o trabalho. Vantagem com dinheiro Vida íntima e sentimentos: entendimento e boa vivência com íntimos.