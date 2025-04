(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: procure agir de forma pensada e prudente nos seus problemas pessoais e no trato com estranhos. Interesses: dia de vantagem material no trabalho onde terá apoio e poderá decidir pendências passadas. Finanças bem reguladas. Vida íntima e sentimentos: ânimo mais otimista. Novidade.