(23 de agosto a 22 de setembro) - A semana: sua semana mostra quadro de tensões superadas com aspectos que farão os seus planos viáveis e proveitosos. Interesses: risco de oposição e dificuldade no trato de trabalho. Período benéfico com dinheiro. Vida íntima e sentimentos: procure agir com maiores prudência e tolerância.

