(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: com as boas indicações da Lua em seu signo haverá hoje lucidez no trato com a realidade do mundo que o cerca. Interesses: eficiência que será medida por suas atenção e agilidade no trabalho. Nas finanças o momento é bem favorável. Vida íntima e sentimentos: emoções e novidades.