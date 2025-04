(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: mostre-se mais dado ao entendimento e ao diálogo no trato social. Manifestações de afeto e consideração. Interesses: neste sábado, a sua rotina com o trabalho e com dinheiro poderá mudar seus planos. Vida íntima e sentimentos: quadro de boa mudança na conivência com os íntimos.

