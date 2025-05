(23 de agosto a 22 de setembro) - A semana: período que lhe trará caminhos de melhor perspectiva, pois sua personalidade e presença no meio em que vive serão reconhecidas. Interesses: no campo financeiro e no trabalho, a semana o levará a atitudes bem comedidas. Vida íntima e sentimentos: com íntimos, aja com maior cautela.

Tags:

Domingo