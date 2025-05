(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: você contará hoje com maior capacidade para ver os detalhes e minúcias de tudo ao seu redor. Habilidade com o público. Interesses: mudança nas finanças com acerto de dívidas. Mesmo assim, tenha cautela em negócios e no trabalho. Vida íntima e sentimentos: sensibilidade exagerada.