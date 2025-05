(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: bom quadro irá moldar seu comportamento no correr do dia. Por isso, procure ser conciliador para compensar dificuldade em família. Interesses: dia de mudança que irá influir na rotina e trará resultado positivo para as finanças. Vida íntima e sentimentos: sensibilidade ampliada.

Tags:

sábado