(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: você terá dia significativo com Marte transitando por seu signo o que o fará mais dedicado a ideais e princípios. Interesses: acertada lida com dinheiro em dia no qual você pode ter boa novidade no trabalho. Compromisso atendido. Vida íntima e sentimentos: dê-se mais à intimidade.