A Prefeitura de Rio Novo terá programação de blocos e shows gratuitos entre a sexta-feira (17) e a terça-feira (21). Entre as atrações estão os shows das bandas Pixote e Bom Gosto, além dos tradicionais Blocos do Zé Pereira, Barrabás e dos Malas, entre outros. Todas as apresentações são gratuitas e aberta ao público. Confira a lista completa:



-Sexta-feira (17)



22h Bloco Filhas da Titita

23h Bloco Mixupa

01h Liriano Oliver



-Sábado (18)



18h Bloco Zé Pereira

20h Bloco Meia-Hora

21h30 às 23:00 Mocidade

00h Bom Gosto

02h Banda Relux



-Domingo (19)



17h Bloco Netos da Titita

18h Bloco Alegria de Viver

19h Bloco do Campo Belo

20h Bloco Otupatamá

22h às 23h30 Barrabás

00h30h Banda Bazuka



-Segunda-Feira (20)



18h Bloco Boi Voador

19h Bloco da Cerâmica

20h Bloco Visitantes

22h às 23h30 Mocidade

00h30 Banda Loucura Maior



-Terça-feira (21)



18h Bloco Zé Pereira

20h Bloco Boi Malhado

21h30 às 23h Barrabás

23h30 DJ Scoob

01 h Pixote

03h DJ Scoob

06h Bloco dos Malas



