As entidades responsáveis pelas estradas que atravessam Minas Gerais, a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar Rodoviária, lançaram operações de carnaval para manter as estradas seguras. As operações acontecem a partir desta sexta (17) e finalizam na quarta-feira de Cinzas (22).

A Polícia Rodoviária Federal iniciou nesta sexta-feira (17) a Operação Carnaval 2023, diante de novos cenários e desafios impostos pelo maior feriado brasileiro, represado desde 2021 por restrições sanitárias. Toda a força de trabalho da PRF foi empenhada no monitoramento e fiscalização dos 75 mil quilômetros da rodovia federal, com foco na segurança viária e com atenção permanente e redobrada nas infrações responsáveis pelos acidentes mais letais, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e a mistura álcool e direção.

A expectativa da PRF é de enorme movimento nas estradas que levam aos destinos preferidos nesta época, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Ceará. Mas não só a faixa litorânea e cidades balneárias atrairão turistas. Também é aguardado fluxo intenso de veículos no sentido oposto. Nas cidades do interior, além de festas tradicionais, muitas pessoas buscam descanso nos dias de folia.

Carnaval ‘pós-pandemia’ – Para o Ministério do Turismo, o Carnaval de 2023 promete ser o maior dos últimos tempos. Após dois anos suspensa, a pasta avalia que a festa deve movimentar cerca de 46 milhões de pessoas nos tradicionais destinos carnavalescos.

O otimismo se reflete, principalmente, no setor hoteleiro. Salvador - um dos principais destinos do carnaval de rua do Nordeste - registra ocupação da rede hoteleira próxima a 100%. Em Pernambuco, Olinda e Recife estão com ocupação de quase 100% e 90%, respectivamente. O Rio de Janeiro (RJ) já atingiu lotação máxima no Carnaval, enquanto em Fortaleza (CE), os hotéis apostam na ocupação de 80% dos quartos.

A PRF também se preocupa muito com o número de motoristas com pouca ou nenhuma experiência no trânsito rodoviário, que tem características bastante diferentes do urbano. A apreensão deriva da constatação do aumento significativo, nas BRs, de acidentes comuns no trânsito das cidades, como colisão traseira, que indica falta de atenção e não guardar distância do veículo à frente, e saídas de pista, geralmente provocadas pelo excesso de velocidade.

Na segunda-feira (13), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a XIII Operação Temática de Fiscalização de Velocidade (OTEVEL), no âmbito da Superintendência da PRF em Minas Gerais.



O treinamento ocorre nas rodovias federais, em diversas regiões do estado, e tem como foco a fiscalização de velocidade dos veículos, de ultrapassagens forçadas ou proibidas e do uso do celular com o veículo em movimento.

Durante o trabalho desenvolvido, os policiais estão realizando capacitação teórica e prática sobre os temas propostos, e a escolha dos locais foi orientada pela análise de acidentalidade, visando incrementar a presença policial em trechos críticos e reduzir a quantidade de acidentes graves, mortos e feridos.

As ações, que não têm previsão de término e ocorrerão também durante a Operação Carnaval da PRF.

Minas Gerais contabilizou 8.265 acidentes nas rodovias federais, em 2022, e a velocidade incompatível figura-se como a maior causa deles, totalizando 1.185 sinistros, com 117 mortes.

Todo efetivo da 4ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária (4ª Cia PM Rv), incluindo militares do setor administrativo será empregado na operação de carnaval que tem como objetivo a prevenção e repressão criminal, bem como fiscalização de trânsito para a redução de acidentes. A operação começou nesta sexta (17) e vai até a quarta (22).

O planejamento das operações visa atender a todos os 86 municípios que compõe a circunscrição da 4ª Cia PM Rv, Zona da Mata, com atenção especial aqueles que programaram eventos carnavalescos de maior vulto.

Serão vários pontos de operações, que incluem a fiscalização de embriaguez ao volante em todos pontos de acesso à eventos carnavalescos com o uso de etilômetro e fiscalização de infrações mais recorrentes e que oferecem grande risco como falta de cinto de segurança, ultrapassagens em locais proibidos e falta de equipamentos obrigatórios.

Em vídeo a PMRv dá dicas para prevenir acidentes nesse carnaval. Veja abaixo.

DICAS PARA UMA VIAGEM SEGURA DA PRF

A PRF dá dicas de como ter uma viagem segura e evitar acidente nas estradas. Veja abaixo.

- Planeje sua viagem e faça a revisão de seu veículo. É fundamental verificar a presença e o funcionamento de todos os equipamentos obrigatórios. Verifique também toda a documentação do veículo e do condutor.



- Todos os ocupantes do veículo devem portar documento de identificação, inclusive crianças e adolescentes.



- Respeite os limites de velocidade estabelecidos para a via e obedeça às placas de sinalização. Onde não existir sinalização ou se esta estiver prejudicada mantenha a velocidade compatível com as condições da via.



- Quanto maior a velocidade, maior é o risco e mais graves os acidentes.



- O condutor e todos os passageiros do veículo DEVEM utilizar o cinto de segurança. Crianças menores de 7 anos e meio de idade devem estar utilizando o equipamento obrigatório compatível (bebê conforto,

cadeirinha e/ou assento de elevação). Em caso de autuação o condutor será penalizado e o veículo ficará retido até a regularização da infração.



- Ultrapasse sempre pela esquerda somente em locais permitidos e principalmente onde haja todas as condições necessárias para execução da manobra com segurança. Antes de iniciar uma ultrapassagem, certifique-se da distância e da visibilidade do veículo que pretende ultrapassar e dos que vêm em sentido contrário. Se outro veículo o estiver ultrapassando ou tiver sinalizado a intenção de fazê-lo, dê a preferência e aguarde a vez. Sinalize toda a manobra com antecedência. Redobre a atenção ao ultrapassar ônibus e caminhões.



- Por se tratar de veículos grandes e pesados, é preciso se certificar que há espaço suficiente para realizar uma ultrapassagem segura e ao ser ultrapassado não acelere, não mude a trajetória do veículo e mantenha distância segura do veículo à frente.



- Mantenha uma distância segura do veículo que vai à frente, a fim de se evitar colisões traseiras, tipo de acidente que mais tem sido registrado no Estado, nos casos de freadas bruscas.



- Cuidado com os pedestres, principalmente em perímetros urbanos cortados por rodovias. Redobre a atenção e reduza a velocidade sempre que verificar a presença de pedestres nos acostamentos e às margens das rodovias.



- É importante também sempre levar água, frutas e alimentos não perecíveis no interior do veículo, para situações inesperadas como congestionamentos e interdições de pista.



- Caso ocorra chuva durante sua viagem, acione os limpadores de para-brisa, diminua a velocidade e aumente a distância em relação ao veículo que segue a sua frente. Evite estacionar no acostamento, caso

tenha que parar, procure um local seguro afastado da pista de rolamento.



- Ocupantes de motocicletas devem sempre usar o capacete. Mantenha distância das laterais traseiras dos veículos, eliminando assim o chamado “ponto cego”. Antes de mudar de faixa de rolamento use os

retrovisores. Não trafegue próximo a caminhões. O deslocamento de ar produzido por esses veículos pode desestabilizar a motocicleta. Sempre circule com o farol ligado, para facilitar a visualização da motocicleta

pelos pedestres e pelos veículos que estão em sentido contrário.



- Trafegue sempre com os faróis acesos, mesmo durante o dia. Isso

aumenta a visibilidade aos demais condutores e principalmente aos

pedestres, além de melhorar a percepção de distância aproximada.

PRF - PRF lança operação de carnaval

