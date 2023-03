Quarta-feira, 17 de outubro de 2007, atualizada ?s 13h55

Fiscaliza??o da Prefeitura de Juiz de Fora apreende alimentos impr?prios para consumo em Paula Lima

Marinella Souza*

*Colabora??o

Em uma a??o conjunta com a Pol?cia Militar a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) realizou apreens?o de alimentos na estrada do Tingu?, em Paula Lima. Foram autuados dois autom?veis vindos de Santa B?rbara do Tug?rio que carregavam 400 litros de cacha?a, 60 quilos de frango caipira e cem f?rmas de queijo.

Os alimentos estavam sem registro de inspe??o e os motoristas foram autuados. A multa gira em torno de R$ 240. Segundo o fiscal respons?vel pela apreens?o, Pires, de janeiro a outubro deste ano j? foram apreendidos cerca de 200 a 300 quilos de alimentos por m?s na cidade.

Pires afirma que em rela??o ao ano passado, houve uma pequena queda e que isso se deve ?s a?es desenvolvidas pela Prefeitura.

O registro ? a garantia de qualidade dos produtos e sua adequa??o para o consumo. Sem esse registro de inspe??o, os alimentos podem oferecer riscos ? sa?de da popula??o.

Marinella Souza ? estudante de Jornalismo da UFJF