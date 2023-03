Quarta-feira, 25 de fevereiro de 2009, atualizada ?s 16h

Juiz de Fora deve ter tempo bom no fim de semana ap?s o Carnaval

Guilherme Ar?as

Rep?rter

Os foli?es de Juiz de Fora devem ter dias ensolarados no final de semana ap?s a maior festa popular do pa?s. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Juiz de Fora registrou temperatura m?nima de 18?C e m?xima de 30?C nesta quarta-feira de Cinzas, 25 de fevereiro.

Pelas informa?es do 5? Distrito de Meteorologia em Belo Horizonte, nesta quinta e sexta, dias 26 e 27 de fevereiro, h? possibilidade de pancadas de chuvas no final da tarde.

No s?bado, dia 28, o tempo deve se firmar ainda mais e a probabilidade de chuva ? pequena. A situa??o deve se manter assim at? pelo menos a segunda-feira, dia 2 de mar?o. A temperatura m?nima nos pr?ximos dias pode chegar a 18?C e a m?xima a 30?C.

De acordo com o meteorologista Alexandre Gadelha, durante o Carnaval em Juiz de Fora, as temperaturas m?ximas foram registradas nos dias 20 e 23 de fevereiro, sexta e segunda, quando os term?metros chegaram a 30,4?C.

