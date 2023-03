?rica Delgado

Quataa-feira, 16 de julho de 2008, atualizada ?s 17h

Trabalhadores dos Correios apresentam contraposta ao TST. Greve j? dura 16 dias

Daniele Gruppi

Rep?rter



Os trabalhadores dos Correios rejeitaram a segunda proposta feita pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e apresentam nesta quarta-feira, dia 16 de julho, uma contraposta.

O presidente do TST, o ministro Rider Nogueira de Brito, sugere uma gratifica??o mensal de 30% sobre o sal?rio-base para os carteiros que realizam servi?os de entrega e coleta de correspond?ncia. A gratifica??o, por?m, ser? proporcional ao n?mero de horas de trabalho externo.

A nova proposta menciona ainda que os carteiros ser?o "definitivamente exclu?dos" do Plano de Cargos, Carreiras e Sal?rios (PCCS) 2008, que 50% do sal?rio dos dias de paralisa??o ser?o pagos aos empregados at? o final de julho ? os outros 50% ser?o considerados suspens?o do contrato de trabalho, conforme disp?e o artigo 7? da Lei 7.783, de 28 de junho de 1989.

J? contraproposta prev? a suspens?o do Plano de Cargos, Carreiras e Sal?rios (PCCS) 2008. Segundo o diretor de comunica??o do Sindicato dos Correios de Juiz de Fora, Gustavo Marques, os trabalhadores pedem que Empresa Brasileira de Correios e Tel?grafos (ECT) volte a discutir o Plano de Carreira mediante a pauta de temas previamente estabelecidos e que TST participe dos debates.

Os funcion?rios prop?em tamb?m que a empresa pague em definitivo a todos os funcion?rios que trabalham na distribui??o de cartas e encomendas em vias p?blicas uma gratifica??o de 30% do sal?rio-base de cada funcion?rio, conforme o termo de compromisso assinado. Sugerem que a ECT mantenha o pagamento do adicional j? existente a todos os atendentes comerciais, que n?o retalhe os grevistas e nem desconte dos mesmos os dias parados, dentre outros pontos.

A Federa??o dos Trabalhadores (Fentect) conseguiu agendar um encontro com o ministro das comunica?es H?lio Costa para esta quarta, dia 16 de julho. A greve j? dura 16 dias.