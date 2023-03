Tema: Funalfa, valorizando e incentivando nossa cultura

Autores: Marquinhos Boi, Nilmar Romano, Tito Charles, Nilmar Junior e Roger

Int?rpretes: Marquinhos Boi, Nilmar Romano e Tito

Clique para ouvir Meu cacique guerreiro

Exalta a cultura popular

E faz do seu enredo

Manifesta??o singular

Pintores, artistas, cantores

Que atrav?s da arte nas mercocidades

Desperta alegria e emo??o

"Alfredo Ferreira Lage"

Celeiro de bondade

Que virou "Funda??o" Tem cinema paratodos

L? vou eu

Passear de pedalinho

Na lagoa do museu

(bis) Tantos projetos na educa??o

Resgatou o acervo liter?rio

Tem o teatro como devo??o

No mundo universit?rio

Oh! Minha "Funalfa" querida

? pra voc? que brilha

Esta avenida agora

Tens o reconhecimento para sempre

Do povo de juiz de fora Meu Cacique de Lins

? um tesouro

Minha bateria

? pandeiro de ouro

(bis)