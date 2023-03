Tema: Nelson Silva, uma feliz lembran?a

Autores: Marquinhos Boi, Nilmar Romano, Tito Giovanni

Int?rpretes: Marquinhos Boi e Nilmar Romano

Clique para ouvir "Bati na porta do paraiso"

Saudades no cora??o

Desta personalidade marcante

Com o passado emocionante

A "Feliz Lembran?a" vem reviver

"Nelson Silva"

Maestro, compositor, criador

Do "batuque afro-brasileiro"

A m?o amiga sempre estendida

Pedia liberdade e igualdade

Pra essa ra?a t?o sofrida T? no "vidrinho"

"Mascarada" eu sei de cor

"Ai se eu fosse feliz"

O nosso hino maior

(bis) Nesta homenagem "tricolor"

"Quem ? a maior", faz acontecer

"Os pierrots est?o de volta"

No teatro de revista

O charme da vedete fez conquista

Na "alegria de viver"

"Valongo" o tempo n?o esquece

A semente que voc? plantou

A festa ? sua, voc? merece Neste batuque

A arte negra se revela

De azul, vermelho e branco

Vem dan?ar a tarantela