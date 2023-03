Tema: Flash, festas e glamour,

Eduardo Gomes: 15 anos de sucesso

Autor: Edinho Leal, Binha, Adilson e Edynel

Int?rpretes: Ary Arantes

Clique para ouvir Brilha minha academia

A poesia baila pelo ar

O foco de uma p?gina brilhante

Manoel Hon?rio vem agraciar

A simpatia ? a fonte

Basta atravessar a ponte

Pra viver, cantar e ser feliz

O escritor de raras conquistas

Mostra a vida em revista

Sem abandonar sua raiz ? flash, festa e glamour, ostentando a luz

Ao longo da careeira

A paix?o que o seduz

Vem do flamengo e da mangueira

(bis) O denodado colunista social

Nosso destaque regional

? gente nossa, fato marcante em nossas mentes

O jornalista altru?sta

Exp?e o cora??o aberto

Em prol de pessoas carentes

O panorama de sua vida

? miss?o regida pelo alto astral

Sem preconceito, derramando energia

Sintetiza a alegria

Atrav?s do nosso carnaval Para os melhores do ano, ? a noite de gala

A eleg?ncia cede espa?o pro meu verso

Eduardo Gomes, tr?s nas veias O carisma do sucesso