Tema: O mundo da imagina??o

Autor: Marquinhos Boi, Nilmar Romano, Tito, Charles, Nilmar Junior, e Roger

Int?rpretes: Marquinhos Boi e Nilmar Romano

Nesta festa esta presente

Feche os olhos, tudo pode acontecer

Nessa viagem envolvente

De um raio de luz divinal

Surgiram deuses de um lugar distante

Tesouros exuberantes

De beleza sem igual Hoje volto a ser crian?a

Vou sambar com alegria

Sou a nova esperan?a

A sonhar nesta folia

(bis) Enfrentando a f?ria do mar

Cheguei a floresta verdejante

Perseguido por estranhos ca?adores

Atravessei a ponte de cristal

Era noite de lua cheia

Pierrot, colombina e alerquim

Reinava momo em fim

No pa?s do carnaval Sonhar ? bom

Reinar nesta avenida

Duro ? acordar

Pra realidade da vida

(bis)