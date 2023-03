Tema: Mais alto o coqueiro, maior ? o tombo.

Afinal, todo mundo ? igual

Autores: Edson Gaguinho e Marcelo Pac?fico Int?rpretes: Marcelo Pac?fico, Gaguinho, Juliano, Welington do Cavaco

Clique para ouvir Partido sacudindo esta cidade

Vem cobrar dignidade

Em um brasil t?o desigual

Hoje a minha verde e rosa

Vem cantar em verso e prosa

Clamando igualdade social Vem que o samba ? forte

Felicidade ? meu norte

A bateria o meu cora??o Ou?a o chamar dos tamborins

Pra ser feliz ? s? querer

Sou partido alto at? morrer

(bis) Meu irm?o

Vem meu irm?o

Pra que tanta discrimina??o

Sem essa, porque tanta "banca"

Se liga, se manca

Abra seu cora??o E o poeta escreveu e tem raz?o

A vaidade ? cheia de arma??o

Coloca o "tonto" no alto

Mas cedo ou mais tarde ele acaba no ch?o Deixa o coqueiro balan?ar (vai balan?ar)

Tem t? em cima vai cair (e vai cair)

T? na avenida com voc?

Sambando at? o dia amanhecer

(bis)