Tema: E.C.A. Vem debutar com

a Mocidade na avenida

Autores: Zez? do Pandeiro, Costinha e Let?cia

Int?rpretes: Zez? do Pandeiro e Gugu da Mocidade

Nos destina a paz e a esperan?a

Deus com sapi?ncia e bondade

Criou o homem sua imagem e a semelhan?a

Oh! Infinita sabedoria, concedeu o direito

De construir um futuro melhor

Na tecnologia o mundo avan?a

Nas m?os daquele que um dia foi crian?a Como uma prova de amor

Do carinho universal

A mocidade do progresso alcan?a

Na pureza da crian?a o seu ideal Sonhos de felicidade

Na realidade andam bem distante

Por?m sa?de, esporte, boa alimenta??o

Assit?ncia m?dica e educa??o

Tem que ser prioridade constante

Independente ? saudade e a bem da verdade

Deu origem ? nossa escola

Quem hoje ? bom de samba

Outrora foi bom de bola

Vem debutar com a mocidade na avenida

S?o quinze anos de t?o nobre tradi??o

O estatuto da crian?a e adolescente

? o resgate de nossa na??o Direito a inf?ncia ? um dever

Preservando a natureza - vai florescer

A sutileza da crian?a

Na arte, na cultura e lazer

(bis)