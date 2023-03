Tema: Vale a pena sonhar, h? 100 anos voa

o mais pesado que o ar

Autores: Ronaldo Tropical, Paulinho Magalh?es, S?rgio Portugu?s, Jos? Carlos Campissi, Bebeto e Andr?

Int?rprete: Paulinho Magalh?es

Clique para ouvir Voar, voar

Ir de encontro ao firmamento

Agu?ava o pensamento

Do menino sonhador

Se as aves, pipas, bal?es

Com asas ou n?o

Alcan?am os c?us

E porque n?o

Contruir um dirig?vel

Ir em busca do infinito

O sonhador n?o pode se entregar Paris deslumbrou Dumont

Dumont deslumbrou Paris O povo se encantou

Ao ver dumont a bordo do 14 Bis

(bis) No ar

O brasileiro voador

Com sua garra alcan?ou

O sonho sonhado

Hoje

A nova tecnologia

Com seus avi?es, foguetes na lua

A conquista do universo continua Aperte o cinto

Vou te levar nesta viagem

No mais pesado que ar

Com a real voando pra felicidade

? carnaval, ? festa, ? Santos Dumont

Hoje o mundo enaltece

O nosso pai da avia??o

(bis)