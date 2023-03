Tema: Zumbi - Epop?ia de Palmares

Autores: Ronaldo da Matriz e J? Ogum

Int?rpretes: J? Ogum e Fabiano

Com as rivais, na ep?peia de Palmares

Negros de grande valor

Lutavam pela liberdade

Aldeia sagrada, terra dos Bamboriquis

Onde os escravos se refugiavam

Com a prote??o do rei Zumbi Negros dan?avam pedindo ax?

Ax? a xango ax?

Do alto da serra um grito ecoou

Era ogum guerreiro defensor

(? assim oi)

(bis) Assim Zumbi ficou marcado

Negro predestinado, tinha uma miss?o

Libertar seu povo da escravid?o

Com o passar do tempo

Quilombo foi derrotado

Mas o rei Zumbi n?o foi encontrado

Mais tarde por um negro foi traido

Sob comando de jorge velho

Foi perseguido

Sua cabe?a foi mostrada na pra?a da matriz Valeu, Zumbi, valeu

Pelo Quilombo dos Palmares

Valeu, Zumbi, valeu

Ou?a nossa homenagem

(bis)