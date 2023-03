Tema: Vicente, amigo da gente, o popular "Vicent?o"

Autores: Zez? do Pandeiro, Edynel, Juarez, Castrinho e M?a

Int?rprete: Zez? do Pandeiro

Rosas de ouro vem mostrar com alegria

Uma hist?ria de lutas e gl?rias

Destemida trajet?ria emo??o que contagia

Nasceu em torre?es para o sucesso

Este cidad?o modesto, honesto e trabalhador

[Vicente de Paula Oliveira[ Tem na solidariedade seu maior valor Semeando um pensamento o desejo colher?

Ao semear o desejo por certo a a??o vir?

A consequencia do hab?to ao carater conduz Filosofia que a vicent?o seduz Austeridade, lealdade e transpar?ncia

Junto a dignidade nos revela compet?ncia

Para dependentes qu?micos, centro de recupera??o

? a realidade desta a??o social

Planejar, ouvir, executar

? a virtude de quem sabe liderar. Deus te ilumine rumo ?s novas conquistas

? o futebol sua grande paix?o

As realiza?es s?o infinitas

? alvi-negro o seu cora??o

(bis)