Tema: As viagens do bola em busca da sexta estrela

Autores: S?rgio Portugu?s, Maury, Jos? Carlos Campissi, Beto Portugu?s, Andr? Picol?, Ronaldo Tropical

Int?rprete: Maury

Clique para ouvir Al?! Doce galera,

O nosso show vai come?ar,

A mocidade est? em festa,

De amarelinho ela vem comemorar. ? gol! ? gol! ? gol!

Canta Brasil,

Que todos vamos festejar

? gol! ? gol! ? gol!

Nesta avenida,

A Sele??o ? desfilar.

(bis) No peito cinco estrelas,

No cora??o a emo??o,

Na Su?cia a primeira

No Chile a segunda conquistei

Na linda terra Mexicana

O tricampeonato levantei.

No rico solo Americano

Quanta beleza

A quarta Copa festejei Na Cor?ia, no Jap?o

A quinta estrela balan?ou meu cora??o.

(bis) Bate rebate, bate forte

Tamborim

Somente o nosso futebol

Se joga assim Tem bola na rede, o povo a vibrar

A Sexta estrela

Na Alemanha vou buscar.

Al?! Al?!

(bis)