Tema: A ?pera Negra

Autor: Edynel, Zez? do Pandeiro, Ciuffo, Vinicius Caiaffa

Int?rprete: Zez? do Pandeiro

Clique para ouvir Fatos de uma ep?ca distante,

A turunas radiante, mostra de forma singular

A ?pera negra est? na rua

O lirismo continua

E a plat?ia vem participar

Tijuco, palco de hist?rias fascinantes

Onde o brilho dos diamantes, ostentava a vaidade.

Xica da silva, amada amante do contratador

Jo?o Fernandes de Oliveira

A sociedade escandalizou. ?, ?, ?, ?, ?, ?...

Com ast?cia chico rei reconquistou,

Sua liberdade e a de seu povo

Com o ouro da pia, que negro depositou

(bis) Palmares, foi o ref?gio de tanta opress?o

O ?ndio, o branco e o negro em comunh?o

Desfrutavam uni?o fraternal

Ganga zumba liderava com sabedoria

Sonhando prosperar em harmonia,

Firmou acordo n?o cumprido no final

Rei zumbi coroado nesta terra.

O deus negro da guerra

Era o fim da escravid?o seu ideal

Em defesa do quilombo

Lutou e resistiu o tempo inteiro

Perpetuou sua dignidade

Em v?o n?o foi luta de guerreiro. Epop?ia de gl?rias em tr?s atos

Nos levam a reflex?o,

Em nome da nossa cultura

Ningu?m merece discrimina??o (fatos)