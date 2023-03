Tema: Viroca, um turbilh?o de luz que este samba traduz

Autores: S?gio Portugu?s, Jos? Carlos Campissi, Andr? (Picol?), Bebeto e Ronaldo Tropical

Int?rpretes: Mark?o Melodia e Maury

Clique para ouvir Eu vou zoar nesta avenida

Embreagar de alegria

Eu vou cantar, sambar pular

A uni?o ? minha vida (estou feliz)

Estou feliz e vou mostrar minha raiz

Voa, voa minha arara.

Do jeito que sempre quis Al?! Al?! Al?! Al?! Viroca

Nossa escola vem te homenagear

al?! Al?! Al?! Al?! Amiga

Mulher t?o bela filha de Ub?

(bis) Baiana, querida baiana

Os ranchos voc? coloriu

No reino encantado da sorte

A mo?a no bicho surgiu

Jogo de b?zios, cartomante, tar?

? na lavagem do bonfim que eu vou

O pierr? apaixonado te marcou

Os grandes bailes da elite freq?entou Olha o trem da alegria

.... Vem ai....

A galera a sorrir...a sorrir A crian?a a brincar

O sonho n?o pode acabar

Eu vou zoar....