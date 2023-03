Tema: Navegando no mar do carnaval, o Ladeira descobre suas p?rolas e conquistas e suas gl?rias

Autores: Batista Coqueiral, Fabiano Barbosa, Neca do Cavaco, Mira Rodrigues, Luciano Godoi, Cassiano Sampa

Int?rpretes: ?tila

Clique para ouvir Numa rea??o em cadeia

O seu manto semeia

Nas profundezas do cora??o

Uma j?ia rara

Cultivadas nas conchas da emo??o

Encanto, mist?rio e magia

Do seu brilho irradia e me

Faz mergulhar neste mar de fantasia

Sou pescador e as suas p?rolas revelar O sonho virou realidade

Futebol, samba e carnaval

Nas gl?rias da felicidade

Ladeira d? um show de visual

(bis) Clara, clareia, clareou a guerreira

Navio negreiro exaltou a ra?a negra

N?o deixe o samba morrer

Porque hoje ? sabado

Ber?o da liberdade, oh! Minas Gerais

Com um toque de beleza e ousadia

Trouxe a zona b?emia para avenida

Campe? com a verde e rosa

Foi bi com a cidade maravilhosa

E hoje no teatro do povo

Mostra seu tesouro e sua raiz

E a cidade bate palma e pede bis Explode bateria mant?m acesa a chama

Pode chegar o ladeira te ama

Sacode, sacode vamos festejar

S?o trinta anos de folia a brilhar

(bis)