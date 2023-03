Tema: Omi a cria??o do mundo na tradi??o Iorub?. "Acima de Deus nada, abaixo de Deus, ?gua"

Autor: Paulo Carioca, Marquinhos Boi, Tito, Nilmar Romano, Melk, Pav?o, Charles

Int?rpretes: M?rcio Moreno, Marquinhos Boi, Nilmar Romano, Melk e Pa?o

Abrindo o portal da cria??o, meu gavi?o

Sobrevoa, o reino das ?guas

De Oxum, Nan?, Iemanj?

Est? na p?tala da flor, amor

? sereno, orvalho da manh?

? ben??o de Oxugui?

Tem magia no ar..... Zueira

Paraibuna veio pra te encantar

Tem a magia no ar, tem mandingueiro

Olhar de bruxo

Cora??o de feiticeiro D? ?gua na boca

Quando eu te beijo

Trouxe ?gua de cheiro, pra te perfumar

(bis) Quando banhado no suor do teu desejo

Eu me embalo nas del?cias desse mar Est? no batismo da vida

No ventre que espera a luz

Na cascata de olurum

Na lagoa de Ebab?

Livres rios de Oxum

Sob o manto de Oxal?

A vale ? ?gua, "Omi"

Me d? banho de f?

Traz gotas de amor

Cultura, ax?