Com?rcio pode funcionar aos domingos

14/03/03 - Por decis?o do ministro Jo?o Ot?vio Noronha, do Superior Tribunal de Justi?a (STJ), foi garantida a abertura das lojas do com?rcio varejista aos domingos, sem a necessidade de amparo por liminares. A medida foi comemorada pela C?mara de Dirigentes Lojistas (CDL) e pelo Sindicato do Com?rcio Varejista (Sindicom?rcio), que aguardavam a C?mara Municipal aprovar o livre hor?rio de funcionamento do com?rcio, em pauta dentro das discuss?es do C?digo Municipal de Posturas e em tramita??o no Legislativo h? oito anos. Entretanto, o Sindicato dos Empregados no Com?rcio continua a entender que a quest?o ? de responsabilidade municipal.

Juiz de Fora no Fome Zero

14/03/03 - Os juizforanos j? podem contribuir para o Programa Fome Zero, do Governo Federal. A Caixa Econ?mica federal e o Banco do Brasil, por meio de suas ag?ncias e casas lot?ricas, disponibilizaram contas para arrecadar doa?es em todo o Brasil. Em breve, a Infraero implementar?, no Aeroporto da Serrinha, projetos de aux?lio ao programa. As doa?es ser?o repassadas ao Minist?rio Extraordin?rio da Seguran?a Alimentar para compor o fundo de combate ? erradica??o da pobreza. Em cidades menores, onde n?o h? ag?ncias nem lot?ricas, as doa?es podem ser feitas nos correspondentes banc?rios (em geral, pequenos com?rcios). Qualquer pessoa ou empresa pode efetuar dep?sitos nas contas correntes n? 2003-3, ag?ncia 0647, opera??o 006, na Caixa Econ?mica, ou 1002003-9, ag?ncia 1607-1, no Banco do Brasil. Nas lot?ricas, basta apresentar CPF ou CNPJ para que a doa??o seja registrada. A contribui??o tamb?m pode ser feita pela internet, por meio de transfer?ncias eletr?nicas, mas dep?sitos em cheques s? ser?o aceitos nas ag?ncias banc?rias.

Infratores come?am a receber multas educativas

14/03/03 - As multas processadas pelos radares implantados em Juiz de Fora, come?am a ser enviadas aos motoristas que excederam a velocidade nos seis pontos de fiscaliza??o eletr?nica. A notifica??o ser? em car?ter educativo, e a previs?o da Ger?ncia de Transporte e Tr?nsito (Gettran) ? de que, at? 1? maio, os equipamentos funcionem apenas para levantamento de dados. O m?s educativo terminou ontem, mas a Gettran ainda n?o divulgou o total de multados. Nos primeiros dez dias do sistema, foram 4.809 motoristas flagrados, n?mero cinco vezes maior do que o total geral de multas mensais registrado na cidade.

Concurso da Ceasa ter? vagas para Juiz de Fora

13/03/03 - As Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasa) realizam concurso para o preenchimento de 125 vagas em Minas. Duas delas em Juiz de Fora. As coloca?es s?o para t?cnicos de n?vel superior, m?dio e fundamental. As vagas para os profissionais graduados s?o de Administra??o, Ci?ncias Cont?beis, Direito, Engenharia Agr?noma, Civil, El?trica e Mec?nica, al?m de Inform?tica, Jornalismo e Publicidade. Os sal?rios variam entre R$ 280 e R$ 1.013,05. As inscri?es podem ser feitas at? o dia 25 de abril, nos Correios, ou at? o dia 24 de abril, no site: www.fumarc.com.br. As provas acontecem no dia 29 de junho.

Mudan?as no tr?nsito da Rio Branco

12/03/03 - A Ger?ncia de Transportes da Prefeitura (Gettran) come?ou a remodela??o do sinal no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Floriano Peixoto para garantir maior fluidez no tr?nsito e mais seguran?a. Ser? feita uma adapta??o dos sem?foros de acordo com as mudan?as que j? foram implantadas nas travessias dos pedestres. Para completar o servi?o, ser? feito o refor?o na pintura da sinaliza??o. O trabalho acontece no per?odo noturno para n?o prejudicar o fluxo de ve?culos.