Matin?s de carnaval Festa popular com divers?o para a fam?lia curtir reunida Veja as op?es de matin?s realizadas em alguns clubes de Juiz de Fora

*Colabora??o: Renata Solano

28/01/2008

A festa mais famosa do Brasil, marcada pela sua alegria e anima??o, envolve tanto os adultos quanto as crian?as, por isso, ? fundamental inser?-las nessa folia t?o tradicional que ? o carnaval.

Ent?o, quem nunca foi a uma matin?? Trata-se de uma festa vespertina que acontece durante o dia e admite a entrada de menores de dezoito anos. Muitas vezes ? uma festa onde pais e filhos compartilham o mesmo espa?o!

O presidente de um clube da cidade, Mauro Paes (no v?deo), conta que a festa ? tradicional e faz com que pessoas de diferentes idades compartilhem a mesma alegria e divers?o.

O carnaval ? o resultado de um projeto cultural no Brasil, ? a festa mais popular que n?s temos, ent?o ? importante que a crian?a, desde pequenininha participe do conv?vio social e se divirta com os confetes, com a fantasia, com a m?sica e com a fam?lia" , comenta Mauro.

Organizar uma festa que agrade um p?blico t?o diversificado, nem sempre ? t?o f?cil! A assessora de comunica??o de um clube da cidade e realizadora de algumas festas, Juliana Assis(foto ao lado) admite que escolher a banda ? complicado.

"? preciso procurar algo que agrade desde as crian?as que est?o come?ando a entender o carnaval e agradar aos pais e av?s delas, tudo isso ao mesmo tempo. Por isso temos que contratar uma equipe de som que toque m?sicas variadas, desde as marchinhas tradicionais de carnaval at? as m?sicas baianas e o pop rock que est?o na moda" , afirma Juliana.

Segundo Juliana, a vantagem da matin? ? resgatar as festas de clube, onde a fam?lia participa reunida de um mesmo evento. "O intuito ? mesmo a divers?o, por isso a crian?a cresce dentro de um ambiente familiar, longe das festas onde h? o excesso de ?lcool ou o uso de drogas" , acredita.

Matin?s em JF**

Voc? j? separou confetes e serpentinas? J? escolheu sua fantasia? Ent?o ? bom agilizar, pois Juiz de Fora est? recheada de programa??o especial para toda a fam?lia curtir junto um dos maiores feriados e uma das maiores festas do Brasil, confira algumas op?es de matin?s!

Clube AABB Onde AABB, localizado ? Avenida Doutor Deusdedith Salgado. Quando Domingo, dia 03 de fevereiro e ter?a-feira, dia 05 de fevereiro, entre 16h e 20h. Quem pode participar A festa ? somente para os associados e para as crian?as que participaram da col?nia de f?rias! Som por conta de... Ao som animado de um DJ com m?sicas diversas, desde marchinhas de carnaval at? ax? music e pop rock.

Clube Bom Pastor Onde Clube Bom Pastor, localizado ? Rua Senador Salgado Filho, 313. Quando e quem pode participar No s?bado, dia 02 de fevereiro, os s?cios do clube participam de uma festa, de 13h ?s 18h. No domingo, dia 03 de fevereiro, a festa ? aberta ao p?blico, com convites a R$ 6 para crian?as de 05 a 14 anos e a R$ 12 para os adultos. O matin? acontece entre 16h e 21h. Na segunda-feira, dia 04, vai ser recheada de anima??o para os associados do clube. A festa acontece entre 12h e 17h. J? a ter?a-feira de carnaval oferece um bis da anima??o conferida no domingo, com matin? aberto ao p?blico, de 16h ?s 21h. O convite custa R$ 6 para crian?as de 05 a 14 anos e R$ 12 para adultos. Som por conta de... "Os Bachar?is do Samba" fazem a festa do dia 02 de fevereiro. No dia seguinte, a "Banda Zagga" anima a festa do p?blico. Na segunda, dia 04, DJ Jefinho ? o dono da pista. Na ter?a de carnaval, a banda Zagga anima os foli?es.

Associa??o Desportiva da Pol?cia Militar Onde A Associa??o Deportiva Pol?cia Militar (ADPM) foi fundada em 1990 e fica localizada na Rua Capit?o Maur?cio S?vio, 743, Linhares. Quando e quem pode participar A matin? acontece de 02 de fevereiro, s?bado, a dia 05, ter?a-feira, de 15h ?s 18h, com entrada franca. A matin? acontece de 02 de fevereiro, s?bado, a dia 05, ter?a-feira, de 15h ?s 18h, com entrada franca.

Sport Clube Onde O Sport Club Juiz de Fora ? um dos mais tradicionais e est? localizado ? Avenida Rio Branco, 1303 Quando e quem pode participar A matin? acontece nos dias 03 e 05 de fevereiro, de 16h ?s 20h. O ingresso custa R$ 5. A matin? acontece nos dias 03 e 05 de fevereiro, de 16h ?s 20h. O ingresso custa R$ 5.

*Renata Solano ? estudante de Comunica??o Social na UFJF