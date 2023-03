Feng Shui O alto astral que est? em alta

Ana Maria Reis

Rep?rter

27/10/2000

Se a correria do dia a dia lhe estressa e acaba sugando suas ?ltimas energias, impossibilitando a leitura, a sa?da com os amigos e at? mesmo um programa mais ?ntimo com o seu parceiro, deve ser porque voc? deixa a porta do seu banheiro aberta. E tamb?m n?o abaixa a tampa dos vasos sanit?rios ap?s o uso ou veda os ralos das pias. Calma! Isto n?o ? conversa de maluco, ? Feng Shui - filosofia milenar chinesa da harmoniza??o de energia em ambientes .

O que ? Feng Shui?

O Feng-Shui prop?e a harmoniza??o de ambientes atrav?s da canaliza??o de energia chi (positiva) e da cura da energia cha (negativa). Com 3 mil anos de tradi??o, a filosofia milenar chinesa popularizou-se no Ocidente h? 20 anos. No Brasil, virou moda e tend?ncia entre arquitetos e decoradores h? apenas 5.

Prega o Feng Shui que a energia move todo o universo. Est? presente em tudo: no fogo, ?gua, madeira, terra, ar, metal e em todos n?s. Para prosperar, crescer, mudar de vida, evoluir e garantir o sucesso com essa arte vale a boa inten??o e o merecimento de quem o pratica.

Seja bem-vindo ao seu lar

Sair cedo para trabalhar e s? retornar ? noite, sempre muito, muito cansado virou rotina para o indiv?duo moderno. A casa, mais do que aquisi??o dos sonhos da classe m?dia, deve ser encarada como um porto, onde atracam corpo e mente.

De acordo com a consultora de Feng Shui, Sonia Maria de Oliveira, 90% do seus clientes procuram construir seu im?vel ou decorar sua casa, escrit?rio e loja visando a crescente harmoniza??o interna e prosperidade em suas vidas, al?m de sorte no amor. Enfim, os n?meros comprovam que o ocidental est? cada vez mais afoito pela paz.

?Existem aqueles que acabam colocando v?rios c?modos a baixo para que a cura seja completa?, comenta Sonia, que h? 33 anos dedica-se ao estudo de filosofia oriental.

Respeito ao individualismo Luiz Fernando Ribeiro, designer de moda, ? adepto do Feng Shui, mas n?o abre m?o da individualidade. Ele n?o dispensa talism?s, hexagramas da sorte, cristais, mas todos os objetos que fazem parte da decora??o de seu apartamento t?m uma hist?ria especial, acreditando ser esta a principal fonte de energia em sua casa.

"Sempre trago lembran?as das viagens que fa?o, como jarros, pratos, medalhas, casti?ais importados que casam perfeitamente com objetos comprados em feiras populares do Brasil." Em seu apartamento, nada vira entulho, tudo pode ser trocado de lugar, ganhar novas fun?es ou ser exportado para a casa de s?tio na Represa Jo?o Penido, a qual foi toda constru?da, desde o plat?, baseada no Feng Shui.

Apesar desta postura, o designer segue algumas regras b?sicas do Feng Shui, como deixar a porta do banheiro fechada e n?o ter lixeira em sua cozinha. "Assim n?o desperdi?o energia e mantenho a casa com maior higiene", garante Luiz Fernando.

O artista pl?stico Petrillo tamb?m fez quest?o da individualidade quando harmonizou ateli? e apartamento. "Gostei do resultado da aplica??o do Feng Shui porque agora a energia encontrou seu equil?brio conforme a proposta est?tica que me agrada."

Alguns praticantes do Feng Shui H? cura para tudo

Mesmo para aqueles impossibilitados de quebrar todo o im?vel e reconstru?- lo, o Feng Shui promete cura para qualquer energia fluindo de forma incorreta. Foi o que fez a empres?ria Tereza Balesteros em uma de suas lojas. Ela salpicou o ambiente com objetos simb?licos, amenizando a grande quantidade de energia que entrava descontroladamente no estabelecimento.

"Como a loja fica no cruzamento de duas ruas centrais e movimentadas, criamos uma esp?cie de campo magn?tico entre os arranjos de flores no balc?o, o recipiente com ?gua e peixes sobre a cristaleira e os cristais dependurados no 14? degrau da escada caracol que liga o t?rreo ao dep?sito da loja", fala, muito satisfeita com os resultados obtidos.

Desde janeiro, quando as modifica?es foram feitas baseadas no Feng Shui, Tereza Balesteros vem observando mais calma entre suas atendentes. "Trabalhar no com?rcio ? uma atividade que exige muito da pessoa, pois lidamos com o p?blico em geral, com gente educada e outras nem tanto."

N?meros trocados

O n?mero do apartamento de Luiz Fenando Ribeiro foi trocado baseado no Feng Shui. Ao numeral original 701 (7 + 1 = 8, que siginifica universo) foi somado uma letra equivalente ao 3 (8 + 3 = 11, que corresponde ? criatividade), para armazenar em sua casa, aquilo que ele mais necessita para viver. Na entrada, um espelho para espantar as energias negativas de quem chega carregado, al?m de cristais, tapetes de gabbeh e quadros. Na porta da cozinha, um sino dos ventos para que a circula??o de energia favore?a o preparo dos alimentos.

Na ?rea dos amigos est? o telefone, para que a comunica??o seja constante. No mesmo local, cart?es-postais de personalidades famosas e borboletas trazendo prosperidade. Ali, Luiz Fernando colocou uma jarra mais que especial. Comprei de um artista que estava sendo divulgado por Eni Sarmento (antes de ela falecer). Al?m de ter fixa??o por jarras, ter algo que lembre uma personalidade como a dela, ? algo especial para um artista, comenta o designer.

Mudan?as no ateli?

Ateli? de artista pl?stico ? lugar de entulho na certa. N?o para um praticante de Feng Shui. Petrillo admite ter procurado um consultor por puro modismo. Depois das altera?es que observou, a arte milenar lhe provocou interesse e respeito. "Os alunos est?o mais concentrados e o trabalho anda rendendo mais", analisa.

O artista pl?stico promoveu uma verdadeira catan?a de material e s? permaneceu no ambiente aquilo que, com certeza, ele utilizaria como recurso pl?stico. Agora os pinc?is s? ficam de molho em ?gua limpa e cada coisa tem o seu lugar - tinta com tinta, quadro com quadro, de um lado os trabalhos dos alunos, do outro, do professor.

A mesa de trabalho foi mudada de lugar. Na ?rea da prosperidade, foi aconselhado colocar flores. A lixeira que estava na ?rea do amor, n?o mais est? l?. Um sino dos ventos na escada caracol para que a energia chi n?o fosse bloqueada e, na ?rea da prosperidade, flores. Na setor dos amigos, um quadro de fotos e clipping das mat?rias sobre o pr?prio artista.

N?o ? mera decora??o

Mesmo sem tempo para decorar o apartamento, para o qual, ela e a fam?lia acabam de se mudar, a consultora de Feng Shui, Sonia Maria de Oliveira foi r?pida em harmoniz?-lo. Na porta de seu escrit?rio, existe um mundo de talism?s (sinos, bruxa...) e, l? dentro, ela recebe os clientes com p? no bambu. "? um objeto oco, com capacidade de transmutar energia", explica.

Sapos, elefantes, peixes, moedas, ?gua em movimento protegem suas consultas. De frente para a porta de entrada, na ?rea do sucesso, ela optou por colocar quadros relacionados ao trabalho e pesquisas que desenvolve.

Em seu banheiro, aqu?rio com peixes e pedras, sabonetes em formato de animais marinhos, shampoos e cremes de ervas afins. Do lado esquerdo da porta do quarto de Sonia Maria, fica um enorme cristal e v?rios objetos que protejem o amor, al?m de v?rios objetos duplos para beneficiar a uni?o entre os parceiros. As paredes azuis acalmam e, uma delas, esponjada em mesmo tom, estabiliza o ambiente.

Dicas

Limpe sua casa e livre-se dos objetos sem utilidade

Venda ou doe pe?as de roupa que n?o ir? mais usar

Guarde as fotos de pessoas que j? morreram

Costume a deixar os ralos, pias e tampas de vasos sanit?rios tampados - eles consomem chi, a energia vital

Nunca coloque o cesto de lixo ao lado do fog?o nem dos alimentos

Tenha plantas e flores em casa. Mas, aten??o: entre uma planta mal tratada e o nada, prefira o vazio ou arranjos artificiais

Tenha ?gua sempre em movimento - utilize fontes ou aq?ario com peixes

Adote um bicho - os animais alegram lares e toda fam?lia

Prefira a suavidade dos sons - coloque m?sica ambiente em escrit?rios, lojas e em casa

Decore a casa com velas: ? noite, elas iluminam o ambiente e atraem bons fluidos

Se na casa existem quartos em que as portas ficam uma de frente para a outra, a solu??o ? colocar uma bola de cristal multifacetada dependurada na parte superior do umbral

