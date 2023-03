A Netscape Communications, subsidi?ria da America Online, lan?ou, em novembro, a vers?o 6.0 de seu browser. O objetivo da empresa ? acabar com o monop?lio da concorrente, a Microsoft, que, nos ?ltimos anos, conseguiu fazer do programa Internet Explorer o software de navega??o na Rede mais usado por internautas do mundo todo. Mas a empresa de Bill Gates n?o quer perder o mercado que conquistou e j? lan?ou a vers?o beta do Internet Explorer 6, tamb?m em novembro, para desenvolvedores e equipes de testes. A previs?o ? de que o browser seja inclu?do no Whistler, a vers?o de 2001 para o Windows. A Microsoft aposta na comodidade do usu?rio do Windows: se o Explorer j? vem instalado no PC, por que usar um outro browser? Para encorajar os internautas a instalarem seu novo software, a Netscape est? oferecendo pr?mios em dinheiro (de U$100 mil) e viagens para o Caribe, atrav?s da promo??o Netscape 6stakes. O endere?o ? www.netscape.com/download.

Enquete:

Qual programa (browser) você utiliza para navegar na Rede? Netscape 6.0

Netscape 5.5

Netscape 4.7

Netscape 4.6

Netscape 4.5

Netscape 4.0

Netscape 3.0

Netscape 2.0



Explorer 5.5

Explorer 5.1

Explorer 5.0

Explorer 4.0

Explorer 3.0

Explorer 2.0



