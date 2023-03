Renato Stehling

Renato Stehling nasceu em 1935, em Juiz de Fora. Come?ou a pintar aos sete anos, mas somente a partir de 1970 a arte tornou-se sua profiss?o. Antes disso, trabalhou em outras profiss?es, como a de vendedor em uma livraria. ? ele o vencedor do concurso para a arte da capa da Lista Telef?nica Zona da Mata Sul edi??o 1998. Trata-se do ?leo sobre tela "Esta??o Central com Morro do Cristo", escolhido entre 198 obras de 79 concorrentes da regi?o. A tela se apresenta em cores fortes e tem como refer?ncia dois marcos da cidade: a Pra?a da Esta??o e o Morro do Imperador (Morro do Cristo).