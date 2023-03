Sexta-feira, 23 de maio de 2014, atualizada às 12h26

Mais uma moto é roubada em Juiz de Fora

Dois assaltos em dois dias com as mesmas características. Um homem de 25 anos teve sua moto roubada quando chegava em casa na noite da última quinta-feira, 22 de maio, no bairro Cidade Jardim, Zona Sul de Juiz de Fora.

De acordo com o boletim de ocorrências, a vítima abria a garagem quando um suspeito de cor morena, magro, com aproximadamente 1,8 metro de altura, com bermuda branca com listras azuis e moletom azul escuro, usando um capacete com viseira de cor preta, rendeu a vítima com um revólver calibre .38 e exigiu que a moto fosse entregue. Em seguida, o autor assumiu a direção e fugiu sentido Centro. Frequentadores de um bar da região contaram que uma outra pessoa, também em uma moto, deu cobertura ao crime e que as duas motos saíram juntas do bairro. Ninguém foi preso.

