Operação de combate é pornografia infantil e é pedofilia é desencadeada pela Pol?cia Federal em JF

Terça-feira, 8 de fevereiro de 2011, atualizada às 18h40

Operação de combate à pedofilia é desencadeada pela Polícia Federal em JF

Aline Furtado

Repórter

No intitulado Dia Mundial da Internet Segura, 8 de fevereiro, a Polícia Federal (PF) de Juiz de Fora desencadeou uma operação de combate à pedofilia pela internet. Ao todo, 30 agentes, divididos em seis equipes, estão visitando lan houses da cidade, com a intenção de repassar informações sobre o uso seguro da internet. A operação, que traz como tema É mais que um jogo. É sua vida, está sendo realizada, pela primeira vez, em todo o país, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e a ONG Safernet Brasil. Além disso, outros 64 países estão em campanha.

"Neste primeiro momento, a operação tem caráter educativo e preventivo. Estamos abordando proprietários e funcionários de lan houses, além dos próprios frequentadores, com a distribuição de cartilhas", explica o delegado responsável pela operação, Humberto Brandão. As visitas aos estabelecimentos prosseguem até a próxima sexta-feira, dia 11. Neste primeiro dia de ações, cerca de quinze lan houses, de todas as regiões da cidade, foram visitadas pelos agentes da PF. "Num segundo momento, passaremos às ações de combate, com atuação de forma repressiva."

De acordo com o delegado chefe em exercício da Polícia Federal de Juiz de Fora, Cláudio Dornelas, existe um projeto de lei, o 7270/2010, de autoria do deputado Wellington Fagundes (PR/MT), tramitando na Câmara dos Deputados, que prevê a obrigação de criar e manter um cadastro de identificação de usuários de lan houses e cyber cafés. "O anonimato acaba por dificultar a identificação de possíveis criminosos."

Para denunciar casos de pornografia infantil, é possível entrar em contato pelo Disque 100. "Este é um importante canal, porque a identificação de criminosos é difícil e, infelizmente, os crimes vêm crescendo a cada dia. Precisamos acabar com a exploração sexual de pessoas que não conseguem e não sabem se defender", destaca Brandão. Ele lembra que os pais devem ficar atentos à frequência de crianças às lan houses. "Muitas vezes, o filho deixa de usar o computador em casa e vai à lan house porque lá tem como esconder o que está fazendo de errado."

Palestra

Fechando a campanha, será realizada, no dia 1º de março, na Câmara Municipal de Juiz de Fora, uma palestra com o delegado da PF, Cláudio Nogueira. O objetivo é informar à população sobre o perigo da pedofilia e dos crimes que podem ser cometidos com o uso da internet. A palestra, aberta ao público, ocorrerá na sede do Legislativo, às 19h.

Fonte: Cartilha Saferdicas

