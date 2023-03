Sindicatos fazem ação contra a privatização dos Correios

Envie a sua foto pelo link SUA NOTÍCIA, clique aqui

26/5/2010

Na manhã desta quarta-feira, 26 de maio, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Comunicação Postal, Telegráfica e Similares de Juiz de Fora e Região (Sintect/JFA) e a Central Única dos Trabalhadores (CUT) realizaram um abaixo-assinado na frente dos Correios, na rua Marechal Deodoro. O objetivo é mobilizar a população contra a privatização dos Correios. Funcionário dos Correios há 32 anos, Jorge Luiz dos Santos explica que um projeto do senador Hélio Costa (PMDB/MG), ainda como Ministro das Comunicações, prevê transformar os Correios em Sociedade Anônima de capital fechado (SA).

"Com essa privatização, a qualidade de trabalho vai cair. Não é bom para a sociedade e para os funcionários, pois, como Sociedade Anônima, somente o lucro é visado. O número de funcionários será reduzido e os salários serão baixos." Segundo o manifestante, a ação ocorre em todo o Brasil. A intenção do projeto, que será posto em prática através de uma medida provisória (MP), é a modernização dos Correios, com criação de novos serviços, atuação no exterior e implantação de uma governança corporativa.