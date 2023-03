Mocidade de S?o Mateus

G.R. Mocidade de S?o Mateus

Enredo: "Fa?anhas E Devaneios De Uma Fam?lia Real"

Presidente: Francisco Leopoldo

Carnavalesco: Marcos Conegundes

Compositores: S?rgio Portugu?s, Edson, Bebeto e Nilmar

Int?rprete: Mark?o Melodia



Carnaval, alegria, fam?lia real

Desfilando na avenida

E a mocidade reluzindo feito luz

Encanta o povo e a hist?ria nos conduz



Sacode, explode meu bem

Que hoje eu t? legal

Com a maria louca l? de Portugal

(Bis)



Fa?anhas e devaneios, da corte imperial

Hist?ria verdadeira, bem contada e genial

Onde d. Pedro era a figura principal

Encontros amorosos, doce paix?o proibida

Linda marquesa de santos

O grande amor de sua vida

D. Jo?o VI

Os candeeiros dos jardins iluminou

Criou a biblioteca real

E academia de belas artes

Com realeza o seu tempo ele marcou



Me leva, me leva

Me leva, que eu vou!

Pra festa da corte

Meu amor

Vamos cantar, vamos sorrir

200 anos

Que a fam?lia est? aqui

(Bis)