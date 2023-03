De 15 a 19 de dezembro de 2003

UFJF recebe verba para terminar Centro de Aten??o ? Sa?de

19/12/03 - A reitora da universidade, Margarida Salom?o, assinou na tarde desta sexta-feira o contrato que vai permitir a conclus?o das obras, que est? prevista para julho de 2004. A UFJF j? investiu R$ 5,5 milh?es na obra, que tem custo total estimado de R$ 20 milh?es. Os recursos que faltam v?m do Minist?rio da Sa?de, que j? liberou a primeira parcela. O pr?dio sedia a maioria dos cursos da ?rea de sa?de da UFJF.

Prazo para requerer compensa??o do FGTS acaba no final do m?s

19/12/03 - Vai at? o dia 30 de dezembro o prazo para aderir ao acordo que libera o pagamento das perdas do FGTS nos planos Collor e Ver?o. At? o in?cio de dezembro, mais de 30 milh?es de trabalhadores j? tinham assinado o acordo. A Caixa Econ?mica Federal, que registra os pedidos, informou que poucos trabalhadores ainda n?o aderiram ao acordo, com exce??o dos que preferiram manter a?es na Justi?a.

Os trabalhadores que t?m direito ao cr?dito s?o aqueles que possu?am saldo em conta de FGTS em 01/12/1988 (Plano Ver?o) e/ou em 01/04/1990 (Plano Collor I). Os ?ndices de corre??o s?o de 16,64% e 44,8%.

Veja se onde voc? pode encontrar o termo de ades?o:

- Dispon?vel nos Correios;

- Dispon?vel na internet (www.caixa.gov.br). No menu "Para Voc?", selecionar "Termo de Ades?o" e seguir as instru?es. Apenas para quem n?o tem a??o na justi?a contra o FGTS;

- Quem tem a??o na Justi?a contra o FGTS dever? pegar nos Correios o Termo de cor azul, assin?-lo e entregar nas agencias dos Correios;

- Dispon?vel nas ag?ncias da CAIXA apenas para os dependentes de titular de conta j? falecido. O benefici?rio legal deve apresentar seus documentos pessoais e a Certid?o de Dependentes emitida pelo INSS ou institui??o equivalente, ou alvar? judicial.

Peritos do INSS fazem greve

17/12/03 - Os m?dicos, respons?veis pelos exames de per?cia dos trabalhadores que est?o afastados do trabalho, paralisaram as atividades. O comando de greve informou que pelo menos 12 mil pessoas est?o esperando atendimento em toda a Zona da Mata. Em Juiz de Fora cinco peritos n?o est?o trabalhando. Eles cruzaram os bra?os para protestar contra a diferen?a de sal?rio entre eles e os m?dicos do trabalho, que chega a 400%.

Diretoria do HU quer suspender as interna?es

17/12/03 - O diretor do Hospital Universit?rio, Jorge Baldi, quer interromper as interna?es a partir da pr?xima segunda, dia 22. De acordo com um documento enviado ? reitoria da UFJF o hospital est? com falta de materiais e medicamentos. Entre eles, fio para sutura, agulhas descart?veis e colch?es. Jorge Baldi pede a solu??o dos problemas imediatamente, e informou que n?o v? outra solu??o al?m de parar com as interna?es no Hospital Universit?rio.

Associa??o vai ao Procon por causa da redu??o de ?nibus

17/12/03 - A Associa??o Juizforana dos Usu?rios de Transporte de Passageiros e Cargas em Geral entregou na tarde desta quarta-feira uma reclama??o formal ao Procon. De acordo com representantes da associa??o, a redu??o nos hor?rios de ?nibus ferem o direito dos usu?rios. Al?m disso, a entidade pretende pressionar as empresas a n?o reajustar as passagens, j? que 98 linhas foram reduzidas ou cortadas. A associa??o ainda pretende entrar com uma a??o, mais uma vez contra as empresas de transporte coletivo de Juiz de Fora, no Minist?rio P?blico.

Veja os resultados da UFJF no Prov?o

16/12/03 - Dos 20 cursos que foram avaliados pelo Exame Nacional de Cursos este ano, 13 sa?ram dos exames com conceito A. Foram eles: todos do Instituto de Ci?ncias Humanas e Letras (Geografia, Letras), Arquitetura, Psicologia, Administra??o, Biologia, Direito, Economia, Jornalismo, Farm?cia e Bioqu?mica, Matem?tica, Psicologia e Pedagogia. Os cursos de Qu?mica, Engenharia El?trica, Engenharia Civil e Enfermagem tiraram B e F?sica, Medicina e Odontologia ficaram com conceito C. A reitora Margarida Salom?o comemorou os resultados e ressaltou que o curso de Turismo j? foi aprovado pelo Minist?rio da Educa??o, com avalia??o m?xima em todos os quesitos. A UFJF ficou em 6? lugar na classifica??o nacional.