Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde desta terça-feira no bairro Santa Tereza, região sudeste de Juiz de Fora. Com ele, foram apreendidos 128 pedras de crack, 8 tabletes de maconha e dinheiro. A ação foi realizada pelas 5ª e 6ª Delegacias da Polícia Civil no combate a práticas criminosas.

Na última quarta-feira, 21, outros dois adolescentes de 13 e 16 anos, também foram apreendidos com 80 buchas de maconha e 16 papelotes de cocaína, no bairro Vila Ideal, também na região sudeste da cidade.

De acordo com o delegado Hamilton Joaquim da Silva Júnior, a Ronda Territorial, criada pela Polícia Civil, tem a finalidade de realizar incursões diárias nas áreas de abrangência dessas unidades.

“Mas também fornecer dados investigativos às Delegacias Especializadas, dar apoio operacional às equipes da PCMG que realizam operações na região, identificar suspeitos de crimes e locais usados para práticas criminosas. E, com essas diretrizes, aumentar a segurança da região, bem como realizar a repressão ao crime de forma qualificada”, conclui o delegado Hamilton.



