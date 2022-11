Internet - Br 040

Um homem morreu após ser atropelado por uma carreta bitrem na BR-040, no km 775, no perímetro de Juiz de Fora, na tarde desta quarta-feira (09). O acidente foi registrado por volta das 15h45, no sentido Belo Horizonte e o homem, que tinha 42 anos, foi atingido na altura do Bairro Barreira do Triunfo.

Três vítimas em 30 dias

Nos últimos 30 dias, a BR-040 registrou três atropelamentos com óbito na região da Zona da Mata. No dia 08 do último mês, a ciclista Renata Delgado Rezende, de 45 anos, foi atropelada por um carro de passeio enquanto trafegava em sua bicicleta na altura do km 785. Ela chegou a ser socorrida com vida, mas morreu no dia seguinte.

Já no dia 21, também de outubro, um idoso de 78 anos também morreu, no km 784. Ele, foi atingido por uma carreta e também estava em uma bicicleta.

