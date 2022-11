Polícia Civil - Suspeito foi detido pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher

Um homem de 28 anos suspeito de agredir e ameaçar a companheira de 20 anos de morte foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (11). Segundo a delegada Carolina Gonçalves Magalhães, a vítima acionou a Polícia. A equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) esteve na residência onde os dois vivem, no Bairro Manoel Honório, onde foi constatada a conduta criminosa.



A delegada detalhou que a mulher foi agredida com chutes na lombar, cabeça, socos no olho e na boca. As apurações realizadas pela Deam também indicaram que a vítima sempre manifestava interesse em ir embora do local, mas era impedida pelo investigado.

Após a formalização do flagrante na delegacia pela prática dos crimes de lesão corporal e de ameaça, o homem será encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.

