O Parque Municipal da Lajinha terá uma programação especial neste domingo (27) com atividades gratuitas voltadas para a população. Entre as atividades estão uma visita teatralizada ao Parque da Lajinha, abordando as memórias silenciadas da comunidade Vila da Prata que na década de 1970 viveram na área onde está instalado o Parque da Lajinha. Haverá também a exibição do filme “Negra somos: quando me descobri negra", da diretora Lorena Lopes. As ações fazem parte da agenda Novembro Negro, idealizada pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) e parte das atividades do Projeto Domingo no Parque.

Além disso, haverá oficina gratuita de artesanato com sacolas plásticas e recolhimento de embalagens plásticas flexíveis e de óleo usado para fabricação de biodiesel. Já a Faculdade Universo irá oferecer a prestação de serviços de saúde. Atividades culturais, educativas e recreativas serão oferecidas gratuitamente à comunidade até o fim deste mês de novembro através do Novembro Negro



Confira a programação completa neste link

Comdedine | Consciência Negra | Uruguaiana