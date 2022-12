Um grupo de venezuelanos formado por nove adultos e 15 crianças, que integram cinco famílias indígenas Warao chegaram à Juiz de Fora neste fim de semana e permanecem no Terminal Rodoviário Miguel Mansur, onde aguardam por uma solução. De acordo com a A AMD Estações de Telecomunicações e Tráfego Aéreo, empresa que atualmente administra

a Rodoviária, a administração providenciou um espaço para acomodar as pessoas e nesse período entrou em contato com o setor social da Prefeitura para averiguar o que poderia ser feito com os imigrantes.

A Secretaria Especial de Direitos Humanos da Prefeitura de Juiz de Fora (SEDH) foi avisada pela Secretaria de Assistência Social de Vitória (Semas) na última semana (https://www.acessa.com/direitos-humanos/2022/12/115233-grupo-de-venezuelanos-podem-desembarcar-em-juiz-de-fora-nesta-semana.html) , quando os imigrantes manifestaram vontade de deixar a capital capixaba e seguir em direção à Zona da Mata mineira. No entanto, conforme informou a Prefeitura de Vitória, o grupo venezuelano deixou a unidade em que foi acolhida na cidade e veio para Minas antes do combinado. Eles estavam na capital do Espírito Santo desde o dia 16 de agosto.



Inicialmente, segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social, que acompanha o caso, eles não aceitam deixar Juiz de Fora. Querem ficar, mas pediram uma casa ou sítio para se acomodarem e criar condições para desenvolver suas atividades, o que seria, conforme a AMD, difícil atender de imediato.

Outra alternativa apresentada a eles seria a locação de quartos de hotel. Porém, o grupo teria se recusado a se separar. Em comunicado à imprensa, a administradora afirmou que os gestores da AMD e os representantes da Prefeitura seguem dialogando e o Município prometeu uma resolução até o fim da semana.Enquanto isso, o grupo permanece acomodado em segurança e algumas pessoas, por livre e espontânea vontade, já se deslocaram até a Rodoviária para doar alimentos e roupas aos imigrantes.

“Importante ressaltar que os imigrantes venezuelanos, apesar da vulnerabilidade social da situação em que se encontram, estão sendo acolhidos pelos órgãos competentes do Município”, destacou a empresa.



Tags:

Abrigo | Abrigos | Acnur | Caridade | Cuiabá | Direitos Humanos | Estados Unidos | EUA | Geral | Imigração | Imigrantes | Imigrantes venezuelanos | Interiorização de venezuelanos | Jair Bolsonaro | Manaus | ONU | Operação Acolhida | Pacaraima | Pence | Política | Processo de interiorização | projeto | Roraima | São Paulo | Temer | venezuela | Venezuelanos | Viagem | Vice-Presidente | Visita