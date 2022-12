Desde terça-feira (20), teve início no município de Juiz de Fora e região, na Zona da Mata mineira, uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) visando combater crimes de homicídio. Até o momento, treze suspeitos, entre 26 e 45 anos, foram presos. A manobra também contou com apoio da Guarda Municipal de Juiz de Fora (GMJF), que ficou a cargo do patrulhamento preventivo das praças centrais da cidade, e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Na ação, foram cumpridos cerca de 35 mandados de busca e apreensão, feitos levantamentos sobre diversos crimes, abordadas e qualificadas pessoas suspeitas de cometerem furtos na área central centro, bem como realizadas outras medidas.

Conforme informações do titular da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Juiz de Fora (1ª DRPC), delegado Marcio Roberto Savino Lopes, a manobra foi deflagrada em Juiz de Fora, nos bairros Santa Rita, São Pedro, Marilândia, Fábrica, Santa Terezinha, Santo Antônio, Ipiranga, Bela Aurora, Teixeiras, Barbosa Lage, São Bernardo, Bom Jardim, Progresso, Vitorino Braga, Lourdes, Furtado de Menezes, Alto dos Passos, mas também em um shopping da Zona Sul, no Parque Halfeld, na Praça dos Três Poderes e no Calçadão da Rua Halfeld. Além disso também ocorreu em outras cidades da região, entre elas, Rio Preto, Mar de Espanha e Lima Duarte.

“A operação segue andamento e não há previsão de término, por isso será mantido sigilo quanto à continuidade e demais informações”, conclui Marcio Savino.

A ação contou com a participação de 67 policiais civis – tais como delegados, investigadores, escrivães e peritos-, mas também de vinte guardas municipais, de três guarnições da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e do apoio aéreo da PMMG.

