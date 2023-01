A vistoria do primeiro semestre dos veículos que realizam o transporte escolar na cidade será realizada a partir desta segunda-feira (23), pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU). A inspeção é obrigatória para exercer a atividade e acontece até o dia 3 de fevereiro. Os motoristas devem consultar seu dia e horário agendado previamente. Para isso, basta acessar o portal da Prefeitura de Juiz de Fora, no menu Infotrans, clicando aqui.



A vistoria dos veículos será realizada no pátio do Terminal Rodoviário Miguel Mansur, no horário entre 7h e 12h, de segunda a sexta. Está prevista a presença de 285 veículos escolares, conforme cadastro da SMU. O envio da documentação obrigatória do veículo, motorista e monitor, acontece antecipadamente via Prefeitura Ágil. Após ser analisada e aprovada a documentação pela Supervisão de Transporte Privado Coletivo da SMU, o veículo será autorizado a fazer a vistoria.

