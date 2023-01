Mais uma chuva forte caiu sobre Juiz de Fora na tarde desta segunda-feira (23). De acordo com o pluviômetro instalado no bairro Cidade Universitária, foram 27,39 mm nas últimas 12 horas. Segundo a Defesa Civil, seis ocorrências foram registradas na tarde de hoje. Nos bairros São Mateus, Vila Olavo Costa e Filgueiras houve escorregamento de talude. Outras duas ocorrências foram de alagamento no bairro Mariano Procópio. No bairro Jardim Casa Blanca, na Cidade Alta, foi registrada uma ocorrência de ameaça de muro de divisa.

Imagens que foram registradas por moradores mostram que houve um rompimento da tubulação de esgoto na rua Dr José Barbosa, no bairro São Mateus, devido a pressão no encanamento durante a forte chuva desta segunda-feira (23). A Secretaria de Obras informou que uma equipe foi encaminhada para verificar o que ocorreu e tão logo que possível irá realizar os reparos.

Na tarde de hoje (23), a Prefeitura está atuando para minimizar os impactos das chuvas que caíram sobre a cidade nas últimas horas. Entre as avenidas Olavo Bilac e Bernardo Mascarenhas, equipes da PJF realizam o corte e recolhimento de um galho que teria caído na via. Além disso, nos bairros Mariano Procópio e Democrata, as equipes do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) realizaram a limpeza das vias. Houve também desobstrução das bocas de lobo e a construção de uma barreira de contenção na Avenida Vereador Laudelino para impedir o curso d'água que vem pela rua Muriaé

A Defesa Civil registrou seis ocorrências em relação às chuvas, na tarde desta segunda-feira, até às 16:19.

Três ocorrências de escorregamento de talude (São Mateus, Vila Olavo Costa e Filgueiras); uma ocorrência de ameaça de muro de divisa (Jardim Casa Blanca); duas ocorrências de alagamento no Mariano Procopio.

A Defesa Civil da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informa que choveu 27,39mm nas últimas 12h, de acordo com o pluviômetro instalado na Cidade Universitária (São Pedro).

Arte Acessa - Chuvas

