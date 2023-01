Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por homicídio na madrugada de domingo (29), no bairro Barreira do Triunfo. Conforme o registro da Polícia Militar, a vítima, o sobrinho dele, um homem de 28 anos estava com a esposa que é dona de um bar e o casal começou a discutir. Na sequência, o tio, 23, interveio e pediu para que eles parassem. Como a confusão continuou, o autor pegou uma faca e a vítima correu pelo terreno, foi alcançado e esfaqueado no abdômen, no tórax, no braço e no antebraço esquerdo.

O tio fugiu do local. O Samu foi acionado e e constatou óbito da vítima, que foi removida pela funerária. Ainda de acordo com a ocorrência, a perícia compareceu ao local. O autor foi localizado cerca de seis horas depois do crime, na cidade de Santos Dumont. Ele foi abordado pela polícia e estava com a faca que foi utilizada para golpear a vítima.



Terceiro homicídio

Além do caso envolvendo tio e sobrinho, a Polícia Militar registrou outros dois assassinatos no fim de semana. O primeiro ocorreu na noite de sexta-feira (27), no Bairro Santa Luzia, Zona Sul. Já o segundo aconteceu no sábado (28), no Bairro Santa Cecília.

