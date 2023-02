A Prefeitura de Juiz de Fora anunciou que estão sendo investidos cerca de R$ 3 milhões de reais para a realização do Carnaval em 2023 na cidade. A Prefeita de Juiz de Fora Margarida Salomão (PT) juntamente com os secretários de Governo se reuniram na tarde desta sexta-feira (03), em coletiva imprensa, para falar sobre a retomada das festividades carnavalescas no município. De acordo com a chefe do Executivo, a cidade merece ter uma festa a altura e que todos os esforços estão sendo feitos para que Juiz de Fora caminhe para ser uma potência carnavalesca.



Entre os anúncios feitos pelos secretários de Governo, está a retomada dos desfiles de escola samba, sendo que três escolas de samba mirins estão entre as atrações. Além disso, a PJF estará com todo esquema de segurança montado, com o apoio da PM e Corpo de Bombeiros.

O desfile será realizado na Av. Brasil. Todo o esquema de trânsito já está sendo montado para que os motoristas e pedestres possam ficar atentos as alterações que serão realizadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU). Para saber quais são essas alterações, clique neste link.

De acordo com a diretora-geral da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), Giane Elisa, a PJF conversou com os moradores e comerciantes do entorno da Av. Brasil para atender as demandas da população para que não haja nenhuma intercorrência.

Ainda de acordo com a direção da Funalfa, para ser ter o acesso a arquibancada, serão vendidos ingressos para os dois dias de desfiles, que serão vendidos a partir da próxima semana no Espaço Cidade. Além disso, haverá espaço de gratuidade e para pessoas com deficiência.

A PJF também informou todo o investimento são para compor os desfiles das escolas de samba, blocos de rua e outras atividades voltadas para quem não gosta de carnaval. Essas atividades para quem não é adepto ao carnaval irá acontecer em vários pontos da cidade, com foco no público infantil, segundo informou a Funalfa.

De acordo com a secretária de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur), Aline Junqueira, foi decidido que os vendedores ambulantes fiquem em áreas já pré-definidas pela Sesmaur para que os comerciantes ocupem os espaços para realizarem suas vendas. As vagas estarão sinalizadas e não será necessário inscrição prévia e também não haverá cobrança de taxa.

Como forma de conscientização sobre doenças sexualmente transmissíveis, a PJF irá distribuir preservativos para os foliões. Para saber sobre a programação completa do carnaval de Juiz de Fora, basta clicar neste link.





