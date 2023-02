A tempestade com trovoadas e fortes rajadas de vento que caiu em Juiz de Fora nesta terça-feira (07), provocou estragos em vários pontos da cidade. De acordo com a Defesa Civil em 1h choveu 102.12mm, que representa 59,96% do esperado para o mês em Juiz de Fora. O dado foi registrado pelo pluviômetro instalado no bairro Floresta.

O órgão municipal também registrou oito ocorrências devido à tempestade, só de alagamento foram cinco no total. Os bairros atingidos foram Benfica, Retiro, Santa Cruz, Paula Lima e Floresta. Foram registrados também um desabamento de muro no bairro Benfica, uma trinca e destelhamento parcial em Vila Esperança II e um destelhamento parcial no bairro Solidariedade.

PESSOAS ILHADAS E QUEDAS DE ÁRVORES

Doze pessoas precisaram ser retiradas de residências, estabelecimentos e bairros adjacentes do Jardim Esperança pelo Corpo de Bombeiros. Segundo os militares, foi utilizado bote inflável para retirar as vítimas dos locais alagados, que possuíam aproximadamente 1,20 metros de profundidade. Os militares percorreram as ruas dos bairro para garantir que não haviam vítimas. Ninguém ficou ferido

Ainda, conforme os Bombeiros, desde às 14h desta terça (07) foram recebidas 15 solicitações para corte de árvores. Elas estavam caídas em via pública, apoiadas na rede elétrica, apoiadas em residências e uma delas caiu em cima de um veículo, sem ocupantes.

Não houveram vítimas nessas ocorrências. Os militares também informaram que algumas árvores foram cortadas e as vias liberadas durante a tarde e noite de terça e em alguns pontos os trabalhos continuaram na manhã desta quarta (08).

Veja abaixo os locais atingidos pelas quedas de árvores

Árvore caída em veiculo – Rua Júlio Dionísio Cardoso, bairro Distrito Industrial.

Árvore caída em via pública – Rua Assuene Antônio Ribeiro, bairro Nova Benfica.

Árvore caída em via publica – Av. Ministro Espírito Santo, bairro Araújo.

Árvore caída em via pública- Estrada de Salvaterra, bairro Salvaterra.

Árvore caída em via pública- Rua Antônio Joaquim da Silva, duas árvores, e Major Ivan Veiga Figueredo, bairro Santa Cruz.

Árvore caída em via publica atingindo também muro de residência – Rua Olímpio Costa, bairro Araújo

Árvore caída sobre muro e rede elétrica, com interdição da rua- Rua Deputado Arlindo Leite, duas árvores, bairro Progresso.

Árvore caída atingindo parte da cobertura de residência – Rua Antônio Bento de Vasconcelos, bairro São Geraldo.

Arvore apoiada em telhado de residência - Rua José Francisco Garcia, bairro Nossa Senhora de Lourdes.

Arvore apoiada em telhado de residência – Rua Pedro Araújo Porto, bairro Barão do Retiro.

Arvore apoiada em telhado de residência – Rua Agostinho Brolhato, bairro Benfica.

Arvore sobre rede elétrica - Rua Padre Irany Oliveira, Granjas Primavera.

QUEDAS DE ENERGIA



Em diversas regiões da cidade foi registrado falta de energia pela Cemig. Em nota a empresa explicou a principal causa dos desligamentos e quando o serviço será normalizado para a população que ainda está sem energia. Leia abaixo.

"A Cemig informa que a forte chuva, acompanhada de descargas atmosféricas e ventos que atingiu Juiz de Fora na tarde de ontem (7/2), provocou falta de energia, de forma pulverizada, para diversas regiões da cidade.

Além das descargas atmosféricas, a principal causa dos desligamentos são objetos lançados em direção à rede elétrica, como partes de telhados e galhos de árvores, que provocaram curtos-circuitos e rompimentos de cabos.

Imediatamente após o início das ocorrências, equipes da companhia iniciaram os trabalhos para o restabelecimento. Referente à reclamação de falta de energia no Bairro Benfica, há apenas uma ocorrência com 90 clientes sem energia, que terão o serviço normalizado ainda nesta manhã.

Para o restante dos clientes afetados na cidade, a previsão é de que o restabelecimento seja feito até o fim da tarde de hoje (8/2)"

