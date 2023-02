Um adolescente de 13 anos foi apreendido nesta sexta-feira (10), no Bairro Santa Luzia, Zona Sul de Juiz de Fora, portando 30 pedras de crack. Os policiais civis investigavam possíveis autores de furto de fios de cobre - que também seriam usuários de drogas-, quando se depararam com o rapaz, que estava em um local conhecido pela venda de entorpecentes.

Ao avistar a viatura, o adolescente demonstrou nervosismo e guardou um objeto no bolso da calça, o que motivou a abordagem policial. Com ele, foi encontrada a droga encontrada, que estava acondicionada para a venda. O garoto confessou que esse material entorpecente era destinado à venda, durante o depoimento. O menino foi liberado diante do representante legal, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A ação foi desencadeada por policiais civis da 1ª Delegacia de Polícia Civil, unidade que integra a 1ª Delegacia Regional em Juiz de Fora, pertencente ao 4º Departamento da PCMG.

